التوقيع في منتدى بطرسبورغ الاقنصادي على أول اتفاقية غير ورقية في تاريخ هذه الفعالية

تم التوقيع على أول اتفاقية للتعاون دون استخدام الورق في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بين شركة SKB Kontur وشركة الليزينغ (تأجير) Interleasing.

وقال مصدر في شركة التأجير: "لأول مرة في تاريخ هذا المنتدى، تم التوقيع بالكامل على اتفاقية عبر الإنترنت، دون استخدام الورق... استخدم كل من الطرفين الموقعين توقيعه الإلكتروني المعتمد واستغرقت العملية كلها أقل من دقيقتين".

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وتعتزم الشركتان العمل معا للتحول إلى الاستخدام الرقمي في عمليات تحسين عمليات الإنتاج وترقيم المنتجات. يهدف تعاون الجانبين إلى تحسين العمليات التجارية باستخدام الوسائل الحديثة.

ووفقا للمصدر، أحد الجوانب الرئيسية لهذا التعاون، سيكون تبادل الخبرات والمعارف والمعلومات المنهجية.

من جانبه، قال المدير العام لشركة Interleasing سيرغي سافينوف: "تعتبر زيادة حصة تقديم الخدمة الرقمية للعملاء، أحد الأهداف الرئيسية لشركة Interleasing. اختيار العميل بات يعتمد ليس فقط على مقدار التكلفة بل ويرتبط كذلك بسرعة العمليات ومدى تكنولوجيتها. إن التعاون مع SKB Kontur سيسمح لشركة Interleasing بتحسين العمليات التجارية وتقديم حلول مبتكرة حديثة للزبائن".

Interleasing هي شركة خاصة للتأجير في مجال التجزئة ولها فروع في 69 مدينة في روسيا. يوجد حاليا قيد التداول 7 إصدارات من سندات Interleasing المتداولة في البورصة بقيمة إجمالية قدرها 19.4 مليار روبل.

SKB Kontur هي مجموعة من الشركات التي تعمل على تطوير نظام بيئي لأعمال Kontur، والاستثمار في التعليم والبنية التحتية ومجتمع تكنولوجيا المعلومات.

اليوم انطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وستستمر خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

المصدر: نوفوستي