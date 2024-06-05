أسعار النفط تواصل الانخفاض

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل مخاوف الأسواق من ضعف الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.05% إلى 73.22 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.04% إلى 77.48 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس عند التسوية، سجلت عقود الخام الأمريكي تراجعا بنسبة 1.3% وأغلقت عند 73.25 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود "برنت" بنسبة 1% إلى 77.52 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ