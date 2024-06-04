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وزير المالية كنان ياغي يترأس وفد سوريا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

مال وأعمال

وزير المالية كنان ياغي يترأس وفد سوريا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
Sputnik
صورة من الأرشيف
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سيترأس وزير المالية السوري كنان ياغي وفد بلاده في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي تنطلق أعماله يوم غد بمشاركة دولية واسعة.

وقال السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري إن الوزير السوري قد وصل إلى مدينة بطرسبورغ الروسية للمشاركة في الحدث الاقتصادي.

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سلطنة عمان ضيف شرف.. غدا انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سلطنة عمان ضيف شرف.. غدا انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT

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