جهاز الاستثمار العماني يعلن ارتفاع أصوله في 2023 إلى 50 مليار دولار

أعلن جهاز الاستثمار العماني عن ارتفاع حجم أصوله في عام 2023 بأكثر من مليار ريال عماني ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني (50 مليار دولار).

وأضاف الجهاز العماني، أنه حقق أرباحا تجاوزت 1.7 مليار ريال عماني، وارتفاع العائد الاستثماري إلى 9.95%.

وأكد الجهاز خلال لقائه الإعلامي، الذي عقده اليوم بمسقط، على الاستمرار في رفد الميزانية العامة للدولة بمبالغ تجاوزت الـ6 مليارات ريال عماني خلال الفترة من عام 2016 حتى نهاية 2023 منها 800 مليون ريال عماني خلال عام 2023.

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وركز الجهاز في استثماراته الخارجية والمحلية الجديدة على تنويعها جغرافيا وفي قطاعات متنوعة، وربط بعض الاستثمارات الخارجية بالقطاعات المحلية المستهدفة عبر نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها، حيث استثمر قطاع الأسواق الخاصة بمحفظة الأجيال التي تدير استثمارات الجهاز بالخارج في 13 صندوقا عالميا تعمل في قطاعات متعدّدة، بالإضافة إلى دخولها في استثمارات مباشرة متنوعة.

وبين الجهاز أن قطاع الأسواق العامة بمحفظة الأجيال يواصل الاستثمار في عدد من الدول حول العالم محققا متوسط عائد بلغ 9.8% وبالتالي يفوق المعدل المستهدف وهو 5%.

وأشار الجهاز إلى أبرز استثماراته الخارجية المباشرة في كل من شركة "إلكترك هايدروجين" و"هايساتا" الأسترالية و"أور نكست إنيرجي" الأمريكية وصندوق "بلاتينيوم" الاستثماري و"صندوق البنية الأساسية العالمية" وصندوق "فايف واي" الصيني.

ونجح الجهاز في تسديد أكثر من 2.4 مليار ريال عماني من المديونية منها 300 مليون ريال عماني قبل موعد استحقاقها في عام 2023 في إطار استمرار الجهود لتخفيض مديونية الشركات التابعة للجهاز للحد من المخاطر المالية.

ويقول الجهاز إن الإنفاق الاستثماري في القطاعات المحلية لمحفظة التنمية الوطنية (الداخلية) يرتفع إلى نحو 2.1 مليار ريال عماني من أصل مستهدف بلغ 1.9 مليار ريال عماني عبر توسعة وتعزيز مشروعات حالية واستكمال تشييد مشروعات قيد التنفيذ واعتماد وتطوير مشروعات جديدة.

وتمكن جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له من إتمام تسعة تخارجات ما بين بيع مباشر وطروحات عامة في بورصة مسقط، الأمر الذي انعكس إيجابا على حجم التداول في البورصة من جهة والإسهام في جذب استثمارات خارجية من جهة أخرى.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية