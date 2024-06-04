تركيا.. الصادرات تبلغ مستوى تاريخيا

سجلت الصادرات من تركيا في شهر مايو الماضي أعلى مستوى في تاريخ البلاد، حيث بلغت 24.1 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة التركية.

وقالت الوزارة إن التجارة الخارجية التركية ارتفعت بالليرة 52.9% خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، مسجلة 437 مليارا و445 مليون ليرة (نحو 13.6 مليار دولار).

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وأشارت البيانات إلى أن الصادرات التركية خلال الأشهر الخمسة الماضية وصلت إلى 164 دولة، لافتة إلى أن 39 ألفا و925 شركة استخدمت الليرة التركية في مبيعاتها الخارجية.

المصدر: الأناضول