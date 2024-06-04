 
مباشر

تركيا.. الصادرات تبلغ مستوى تاريخيا

مال وأعمال

تركيا.. الصادرات تبلغ مستوى تاريخيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xo8l

سجلت الصادرات من تركيا في شهر مايو الماضي أعلى مستوى في تاريخ البلاد، حيث بلغت 24.1 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة التركية.

وقالت الوزارة إن التجارة الخارجية التركية ارتفعت بالليرة 52.9% خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، مسجلة 437 مليارا و445 مليون ليرة (نحو 13.6 مليار دولار).

إقرأ المزيد
التضخم في تركيا يواصل ارتفاعه ويبلغ أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022
التضخم في تركيا يواصل ارتفاعه ويبلغ أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات التركية خلال الأشهر الخمسة الماضية وصلت إلى 164 دولة، لافتة إلى أن 39 ألفا و925 شركة استخدمت الليرة التركية في مبيعاتها الخارجية.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا