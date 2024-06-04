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انخفاض أسعار النفط إثر مخاوف من وفرة المعروض

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط إثر مخاوف من وفرة المعروض
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف من وفرة معروض الخام في أسواق الطاقة، وسط تقييم الأسواق لاتفاق مجموعة "أوبك+" على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.20% إلى 73.33 دولار للبرميل.

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فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.97% إلى 77.60 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي تعاملات أمس سجلت أسعار الذهب الأسود أدنى مستوى لها في 4 أشهر، إذ تراجع خام "برنت" بنسبة 3.4% في حين انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.6%.

المصدر: RT + بلومبرغ

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