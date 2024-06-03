رئيس الوزراء الروسي: الاكتفاء الذاتي الغذائي لدول "الأوراسي" تجاوز 93%

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن مستوى الاكتفاء الذاتي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان) من المواد الغذائية يتجاوز مستوى 93%.

وجاء تصريح رئيس الحكومة الروسية اليوم الاثنين خلال إلقائه كلمة في الجلسة العامة بفعالية متعلقة بالأمن الغذائي للاتحاد الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك.

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وقال ميشوستين إن روسيا حددت أهدافا طموحة لتحقيقها بحلول نهاية العقد وهي زيادة الإنتاج في المجمع الصناعي الزراعي بمقدار الربع، ورفع الصادرات بمقدار مرة ونصف المرة.

كما أكد على أهمية قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي بصياغة خطط متوازنة وفي إطار الاتفاقيات في المجال الزراعي.

وأشار إلى أن روسيا كانت وستظل دائما شريكا دوليا مسؤولا، وقال إن "المستوى العالي للإنتاج (الزراعي والغذائي) يسمح لروسيا بدعم الدول الأخرى، وذلك على الرغم من العقبات التي خلقها الغرب في الخدمات المالية واللوجستية والتأمين.

وأضاف رئيس الحكومة الروسية أن بلاده قدمت خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 380 ألف طن من المواد الغذائية كمساعدات إنسانية لدول إفريقيا وآسيا.

المصدر: RT