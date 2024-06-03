شركات الطيران تتوقع مستوى قياسيا للأرباح في 2024

تستعد شركات الطيران لنقل ما يزيد عن 5 مليار مسافر في العالم هذا العام 2024، متجاوزة العدد القياسي المحقق لـ2019 قبيل انتشار كورونا، على أن تلامس العائدات ترليون دولار.

وجاء ذلك بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، وقال الاتحاد اليوم الاثنين، إنه يتوقع أيضا تحقيق مكاسب مالية عالمية صافية في العام 2024 قدرها 30.5 مليار دولار، في زيادة ملحوظة عن توقعاته السابقة المقدرة بـ25.7 مليار دولار.

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وأشار المدير العام للاتحاد ويلي والش، أمام مندوبين من منظمته التي تضم 320 شركة طيران تمثل 83% من حركة النقل الجوي العالمية، إلى أن هذه النتائج المأمولة تمثل "نجاحا كبيرا نظرا للخسائر الجسيمة الأخيرة بسبب الجائحة".

ومن شأن عدد المسافرين المتوقع أن يصل إلى 4.96 مليار شخص هذا العام، أن يتجاوز بسهولة العدد القياسي البالغ 4.54 مليار والمسجل عام 2019. وكان التوقع الأولي للاتحاد أن يصل عدد المسافرين جوا إلى 4.7 مليار في العام 2024.

وأدت الجائحة العالمية إلى سقوط قطاع الطيران في خسائر فادحة. وقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي تلك الخسائر بنحو 183 مليار دولار بين عامي 2020 و2022.

المصدر: أ ف ب