روسيا.. مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية عند أعلى مستوى منذ يناير 2017

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية الروسية بشكل طفيف في شهر مايو الماضي، وسجل أفضل قراءة منذ يناير 2017.

وقالت وكالة S&P Global، في بيان اليوم الاثنين، إن مؤشر النشاط التجاري (PMI) للصناعات التحويلية في روسيا الشهر الماضي بلغ 54.4 نقطة، بعد أن سجل في أبريل الماضي 54.3 نقطة.

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وأشارت إلى عوامل القوة في قطاع الصناعات التحويلية في روسيا، ولفتت إلى زيادة أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة واكتساب عملاء جدد.

يشار إلى أن مستوى الـ50 نقطة هو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش، ويعني ذلك أن المؤشر سجل الشهر الماضي قراءة ضمن هامش النمو.

المصدر: إنترفاكس