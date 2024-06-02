وزير المالية المصري: نستهدف تحقيق فائض أولي 3.5%؜ في موازنة العام المالي الجديد

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% وهو ما تسعى له حاليا 5 دول على مستوى العالم.

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جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد، بالجلسة العامة المنعقدة في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العام للدولة للعام 24/25.

وأضاف معيط: "النواب الذين تحدثوا على الدين والعجز الكلي لابد أن ينظروا إلى ما تستهدفه مصر من فائض أولي، نستهدف تحقيق فائض أولي 3.5%، وهو ما تسعى إليه 5 دول في العالم كله".

وأشار إلى وجود أزمة تتعلق بتكلفة التمويل سواء من داخل مصر أو خارجها بسبب أسعار الفائدة وبالتالي هذا هو الذي يؤثر في العجز الكلي.

وتابع: "معدل العجز الكلي في مصر خلال 2016 كان يصل لـ12% ولكن نحن نتحدث الآن عن تحقيق فائض أولي 3.5، وأن الدين سوف يتراجع بنسبة تصل لـ تحت 90%، مؤشراتنا المالية برغم كل الصدمات تسير بخطة لكن كما قلت إن هناك أزمة في التمويل هو ما يؤثر في العجز الكلي".

المصدر: بوابة الأهرام