الأعلى على الإطلاق.. ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من اليورانيوم إلى الإمارات

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من اليورانيوم إلى الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى قياسي جديد في العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات البلاد من اليورانيوم إلى الإمارات 305 ملايين دولار في العام الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق، وفقا لنظام الإحصاء التجاري التابع لرابطة التجارة الدولية الكورية، اليوم الأحد.

وكانت كوريا الجنوبية قد فازت بمشروع (محطة براكة للطاقة النووية) الذي يهدف إلى بناء 4 محطات للطاقة النووية في الإمارات في عام 2009، وهو أول مشروع نووي لكوريا الجنوبية خارج البلاد.

ويتم استخدام اليورانيوم الذي تصدره كوريا إلى الإمارات في محطات براكة.

وبدأ تشغيل المفاعلات الأول والثاني والثالث في محطة براكة في أبريل 2021 ومارس 2022 وفبراير 2023 على التوالي، وتقوم بتوفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة حاليا، ومن المتوقع بدء تشغيل المفاعل الرابع في عام 2024.

وارتفعت قيمة صادرات اليورانيوم من 42 مليون دولار في عام 2016، عندما جرت عمليات البناء لمحطة براكة بنشاط، إلى 305 ملايين دولار في العام الماضي، ليصبح ثالث أكبر منتج للتصدير إلى الإمارات في العام الماضي بعد السيارات (483 مليون دولار) وقطع غيار السيارات (351 مليون دولار).

وضمن زيارة الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسيئول، قبل أيام قليلة، وقع البلدان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وعددا من مذكرات التفاهم إحداها لتعزيز التعاون النووي بين البلدين.

وأصبحت الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاق تجارة حرة مع كوريا الجنوبية.

المصدر: "يونهاب"