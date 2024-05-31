انخفاض أسعار البنزين في الأردن

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، اليوم الجمعة، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للشهر المقبل (1 - 30 يونيو 2024).

واستعراضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر مايو 2024 ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أبريل الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر مايو.

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وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (45) فلسا/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (45) فلسا/لتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار (35) فلسا/لتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (915) فلسا/لتر بدلاً من (960) فلسا /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1155) فلسا/لتر بدلا من (1200) فلسا/لتر، وتخفيض سعر الديزل ليصبح (700) فلسا/لتر بدلاً من (735) فلسا/لتر.

كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز لشهر يونيو المقبل عند سعر 620 فلسا/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

المصدر: عمون