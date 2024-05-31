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أسعار النفط تنخفض متجاهلة بيانات أمريكية

مال وأعمال

أسعار النفط تنخفض متجاهلة بيانات أمريكية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط تراجعها، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف على الطلب العالمي، وجاء التراجع رغم بيانات أمريكية أفادت بانخفاض احتياطيات الخام بوتيرة أكبر من المتوقع.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، تراجعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 0.15% إلى 77.79 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود "برنت" بنسبة 0.09% إلى 81.79 دولار للبرميل.

وأمس الخميس، تراجعت عقود الخام الأمريكي عند التسوية بنسبة 1.65% إلى 77.91 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام "برنت" بنسبة 1.85% إلى 81.88 دولار للبرميل.

ويأتي الانخفاض على الرغم من بيانات أظهرت تراجع مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 4.2 مليون برميل، فيما كانت التقديرات تشير إلى انخفاض بمقدار 1.6 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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