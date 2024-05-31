شركة "بوينغ" تقدم خطة لتحسين السلامة إلى الجهات التنظيمية الفيدرالية

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن شركة "بوينغ" قدمت خطة حول كيفية حل مشكلات السلامة التي تعاني منها عمليات الإنتاج الخاصة بها وتشكل خطرا محتملا على المسافرين.

والتقى الرئيس التنفيذي لـ"بوينغ" ديف كالهون مع رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية مايك ويتاكر، لتسليم الخطة التي كان أمام الشركة 90 يوما لتقديمها.

وقال ويتاكر في مؤتمر صحفي في واشنطن إن خطة "بوينغ" تتضمن ستة مؤشرات أداء رئيسية لتتبع التقدم الذي تحرزه الشركة أثناء محاولتها تحسين الجودة.

ورفض تحديد المقاييس، وأحال السؤال إلى شركة "بوينغ"، التي قالت إنها "ستشارك معلومات إضافية حول الخطة مع المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة".

وقال كالهون: "من خلال عملية التعلم والتحسين المستمرة هذه، جعلت صناعتنا الطيران التجاري وسيلة النقل الأكثر أمانا. إن الإجراءات التي نتخذها اليوم ستعزز هذا الأساس".

وقد حددت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إنتاج "بوينغ" من طائرات ماكس بـ38 طائرة شهريا، وتقوم حاليا ببناء أقل من ذلك.

وبدأت عمليات التفتيش الفيدرالية بعد أن تعرضت إحدى طائرات "بوينغ" من طراز 737 MAX 9 لانفجار في لوحة الباب أثناء رحلة تجارية في يناير.

وفي مراجعتها، وجدت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على وجه التحديد مشكلات في التحكم في عملية التصنيع لشركة "بوينغ".

المصدر: axios