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ميشوستين يعلن تضاعف صادرات روسيا إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال 10 سنوات

مال وأعمال

ميشوستين يعلن تضاعف صادرات روسيا إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال 10 سنوات
Sputnik
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن حجم الصادرات الروسية إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تضاعف خلال عشر سنوات.  

وأضاف رئيس الحكومة الروسية في مقابلة تلفزيونية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "مع حلول اليوم، تضاعفت الصادرات الروسية إلى دول الاتحاد بعد مرور 10 سنوات على تأسيسه".

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وأكد ميشوستين أن روسيا تتاجر بمنتجات أكثر تعقيدا، مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقال: "على سبيل المثال، في حجم التجارة مع هذه الدول، بلغت حصة الآلات والمعدات والمركبات في نهاية العام الماضي ما يقرب من الربع".

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الشركات الروسية تنفذ في تلك الدول، مشاريع استثمارية واسعة النطاق في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والصناعة وقطاع النقل.

في 29 مايو، احتفل الاتحاد الأوراسي الاقتصادي بمرور عشر سنوات على تأسيسه. وأثبت الاتحاد خلالها فعاليته وأهمية دوره في دفع عجلة اقتصادات الدول الأعضاء، روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

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