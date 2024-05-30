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انطلاق مؤتمر للتعاون بين روسيا والصين في موسكو

مال وأعمال

انطلاق مؤتمر للتعاون بين روسيا والصين في موسكو
Sputnik
صورة من الأرشيف
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انطلقت اليوم الخميس في العاصمة موسكو أنشطة المؤتمر الدولي التاسع "روسيا والصين التعاون في عصر جديد"، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء.

وستنعقد فعاليات المؤتمر يومي 30 و31 مايو الجاري، ويهدف الحدث لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وينظم المؤتمر مجلس الشؤون الدولية الروسي والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

وأثبت المؤتمر نفسه كمنصة فعالة ورائدة لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وإيجاد حلول لقضايا دولية، وخاصة في ظل الاضطرابات العالمية المتزايدة.

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وسيركز الضيوف على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين روسيا والصين، كما سيتبادل الخبراء من البلدين وجهات النظر حول مستقبل الشراكة الأوراسية الكبرى، وعن المجالات الواعدة للتكامل بين المجموعة الاقتصادية الأوراسية ومبادرة "حزام واحد، طريق واحد".

وتحتفل روسيا والصين هذا العام بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته الأخيرة للصين، أن "العلاقات بين البلدين تعد نموذجا لكيفية بناء العلاقات بين الدول المتجاورة"، بدوره، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن موسكو وبكين "أظهرتا للآخرين مثالا لبناء نوع جديد من العلاقات بين الدول والعلاقات بين الجيران الرئيسيين".

المصدر: نوفوستي

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