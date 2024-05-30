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الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض رسوم جمركية على القمح المستورد من روسيا وبيلاروس

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض رسوم جمركية على القمح المستورد من روسيا وبيلاروس
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرحت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب بأن مجلس الاتحاد الأوروبي سيقر اليوم الخميس فرض "رسوم جمركية كإجراء وقائي على الحبوب المستوردة من روسيا وبيلاروس". 

وجاء تصريح وزيرة خارجية بلجيكا في بروكسل اليوم الخميس قبل اجتماع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزيرة: "سنوافق رسميا على قرار زيادة الرسوم الجمركية على الحبوب المستوردة من روسيا وبيلاروس، وهذا إجراء تقييدي جديد ضد روسيا وطريقة جديدة لتعزيز تضامننا مع أوكرانيا".

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وتتصدر روسيا دول العالم بصادرات القمح، وبحسب بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروسي فإن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي.

ومن كبار مشتري القمح الروسي: تركيا (4.349 مليون طن)، ومن ثم مصر (3.577 مليون طن)، فبنغلاديش (2.372 مليون طن)، ومن باكستان (1.640 مليون طن)، فالجزائر (1.604 مليون طن).

المصدر: RT + نوفوستي

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