الهند تستأنف استيراد القمح بعد توقف دام 6 سنوات

ذكرت "إيكونوميك تايمز" أن الهند قد تخفض ضريبة استيراد القمح وتستأنف استيراده بما في ذلك من روسيا بعد توقف 6 سنوات، لتجديد مخزونها من الحبوب وتحقيق استقرار أسعارها.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر، إلى "أنه من المتوقع أن تخفض نيودلهي ضريبة استيراد القمح هذا العام بنسبة 40% ما سيفتح الباب أمام تجار القطاع الخاص والمطاحن للشراء من منتجين مثل روسيا".

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ولفتت إلى أن القرار من المرجح أن يتم اعتماده بعد الانتخابات البرلمانية الهندية التي تنتهي في 4 يونيو المقبل، وأفادت المصادر بأن استيراد ما بين 3 و5 ملايين طن من القمح سيريح السلطات الهندية من الحاجة إلى بيع كميات من الحبوب من احتياطيات البلاد.

وكانت آخر مرة استوردت فيها الهند القمح في السنة المالية 2017-2018 (المنتهية في مارس 2018).

المصدر: نوفوستي