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انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية مخالفة للتوقعات

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية مخالفة للتوقعات
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام، خلافا لتوقعات رجحت انخفاض المخزونات.

وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.75% إلى 76.99 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.62% إلى 81.39 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

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ويأتي تراجع أسعار الخام بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بمقدار 1.8 مليون برميل، بينما التوقعات كانت تشير إلى تراجع بمقدار 2.4 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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