بعد الصعود الصاروخي.. كيف جرى تداول "إيثريوم" ثاني أكبر عملة مشفرة؟

جرى تداول عملة الـ"إيثريوم"، في تعاملات اليوم الأربعاء، في نطاق 3700 دولار، فيما تم تداول عملة "البيتكوين" عند 69900 دولار.

وبحلول الساعة 15:55 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة الـ"إيثريوم" بنسبة 2.17% إلى 3690.64 دولار، فيما تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 1.58% إلى 69858 نقطة، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك"، المختصة في العملات المشفرة.

وأمس صعدت عملة الـ"إيثريوم" بأكثر من 22%، في ظل تفاؤل المستثمرين تجاه احتمال موافقة لجنة البورصات بالولايات المتحدة على طرح صناديق، التي تستثمر مباشرة في عملة "إيثريوم".

المصدر: RT