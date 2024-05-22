انخفاض التبادل التجاري بين روسيا واليابان

تراجع حجم التبادل التجاري بين روسيا واليابان في شهر أبريل الماضي بنسبة 16.22% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية يابانية.

وأفادت وزارة المالية اليابانية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، بأن المبادلات التجارية بين روسيا واليابان انخفضت إلى 85.56 مليار ين (حوالي 547.6 مليون دولار).

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ووفقا للبيانات شكلت السيارات الجزء الأكبر من الصادرات اليابانية إلى روسيا، فعلى الرغم من العقوبات انخفضت صادرات سيارات الركاب اليابانية بنسبة 0.8%، كما أن صادرات قطع الغيار صعدت بنسبة 15.6%.

وفيما يتعلق بالصادرات الروسية إلى اليابان، شكلت موارد الطاقة الروسية حصة الأسد منها، حيث بلغت 35.03%، وانخفضت إمدادات الغاز الطبيعي المسال والفحم من روسيا بنسبة 18.5% و71.8% على التوالي.

المصدر: تاس