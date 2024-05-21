 
مباشر

انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xkxn

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف الأسواق من استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ما سيؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.64% إلى 79.29 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 83.26 دولار للبرميل، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

وتترقب الأسواق اجتماع "أوبك+" في مطلع الشهر المقبل يونيو 2024، والذي ستحدد المجموعة التي تضم منتجين من داخل وخارج مجموعة "أوبك" سياسة الإنتاج للنصف الثاني من العام الجاري.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز