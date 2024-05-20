مسؤول روسي يكشف موعد الانتهاء من بناء أقوى كاسحة جليد نووية في العالم

كشف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية دينيس مانتوروف أن بناء أقوى كاسحة جليد نووية في العالم سينتهي بحلول العام 2030 تقريبا.

جاء تصريح المسؤول الروسي خلال اجتماع حكومي ترأسه اليوم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وتحدث مانتوروف في الاجتماع عن سير مشاريع توسيع أسطول الشحن الروسي، حيث من المقرر استخدام السفن للملاحة على طول ممر الملاحة الشمالي.

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وقال مانتوروف: "من أجل ضمان الملاحة على مدار العام، يواصل حوض بناء السفن في منطقة البلطيق بناء سلسلة من كاسحات الجليد النووية بقدرة 60 ميغاواط، علما أن 3 سفن تعمل بالطاقة النووية تستخدم في الملاحة في مياه المحيط المتجمد الشمالي. كما نخطط لتسليم كاسحة الجليد "ياقوتيا" في نهاية هذا العام، وينبغي أن تنضم ثلاث سفن أخرى إلى الأسطول النووي بين عامي 2026 و2030".

وأضاف المسؤول الروسي: "كما أن بناء أقوى كاسحة جليد في العالم، والتي يتم بناؤها اليوم في مجمع "زفيزدا" (مجمع لبناء السفن في الشرق الروسي) وتبلغ قدرتها 120 ميغاواط من المخطط الانتهاء منه بحلول العام 2030 تقريبا".

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ. ومن المتوقع أن يصبح طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا.

وتعمل روسيا بخطى حثيثة على تطويره، حيث تواصل تصنيع عدد إضافي من كاسحات الجليد لمرافقة السفن التجارية، ورفد أسطولها الأكبر عالميا من الكاسحات.

المصدر: RT