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بمشاركة نحو ألف رجل أعمال.. اسطنبول تستضيف قمة تركية عربية اقتصادية في يونيو

مال وأعمال

بمشاركة نحو ألف رجل أعمال.. اسطنبول تستضيف قمة تركية عربية اقتصادية في يونيو
Globallookpress
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تستضيف اسطنبول في 5-6 يونيو المقبل، القمة الاقتصادية التركية ـ العربية بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال، بهدف تعزيز التعاون ولتوجيه الاستثمارات نحو قطاعي الصناعة والزراعة.

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وسيقام معرضان بالتزامن مع القمة وهما المعرض التركي العربي العاشر للأغذية وتكنولوجيا الأغذية، والمعرض التركي العربي الثامن للزراعة والتكنولوجيات الزراعية.

وكشف رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية "TÜRAP"، صبوحي عطار، أنه من المتوقع استضافة نحو ألف رجل أعمال من الدول العربية في إطار القمة والمعرضين.

وأعرب عطار في حديث لوكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن ثقته بأن هذه الفعاليات ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي والاستثمارات المشتركة بين تركيا والعالم العربي.

ولفت عطار إلى تفضيل رجال الأعمال العرب الاستثمار في العقارات بتركيا خلال الفترة الماضية بشكل عام، وذكر أنهم في الجمعية يهدفون لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعي الصناعة والزراعة.

المصدر: الأناضول 

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