وزير ليبي يعرض على شركة روسية إنشاء مصفاة للنفط على أراضي البلاد

عرضت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي على شركة "تات نفط" الروسية إنشاء مصفاة للنفط في شرق البلاد، حسبما صرح علي السعيدي القايدي وزير الاستثمار في هذه الحكومة.

وذكر القايدي في حديث لوكالة "نوفوستي" أنه عقد اجتماعات مع ممثلي شركة "تات نفط" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" المنعقد هذه الأيام في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وقال: "نود أن ندعوهم للقدوم إلى ليبيا وبناء مصفاة هناك. في بنغازي، في شرق ليبيا، وكذلك في طبرق، حيث توجد بالفعل مصاف هناك، في السدرة، ورأس لانوف، وزويتينة، ودرنة.. فلدينا ساحل ضخم، يمتد لألف كيلومتر".

وأكد الوزير الليبي أن بلاده مستعدة للدخول في اتفاق مع الشركة الروسية، في حين أعربت "تات نفط" التي تنشط في ليبيا، عن اهتمامها بالمشروع.

وقال القايدي "تمتلك روسيا الكثير من النفط الخام، لكن إمداداتها الآن صعبة بسبب العقوبات والحظر، هذا الأمر من الممكن أن تساهم في حله مصفاة يتم إنشاؤها في ليبيا ويتم نقل النفط الخام إليها ومن ثم بيع المشتقات النفطية".

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وتابع "أجرينا مفاوضات حول هذه القضية، وقد وجدوا الفكرة مثيرة للاهتمام"، وأضاف أن الشركة الروسية يمكنها أيضا استخدام النفط الموجود في ليبيا بالفعل لتكريره ومعالجته. وقال: "لدينا احتياطيات لا تصدق"، معربا عن آمله أن يتم الاتفاق.

وفي وقت سابق صرح القايدي لـRT بأنه وجه دعوة للشركات الروسية للاستثمار في بلاده، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام هذه الشركات للمشاركة في مشاريع في مختلف القطاعات.

المصدر: "نوفوستي" + وسائل إعلام ليبية