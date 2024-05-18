موريتانيا تؤكد اهتمامها بالتعاون مع روسيا في مجال الأمن الغذائي

أكد كبير مستشاري وزير الاقتصاد الموريتاني عز الدين عود دادا أن موريتانيا مهتمة بالتعاون مع روسيا بشأن قضية الأمن الغذائي.

وقال دادا في تصريحات لوكالة "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي": "الأمن الغذائي هي قضية مهمة استراتيجيا بالنسبة لنا، لدينا مشكلة الجفاف، وهناك أيضا مشاكل أخرى، أنا متأكد من أن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على بلداننا".

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وتابع: "لقد عقدت اجتماعات مع المصدرين الروس، أعتقد أن هذا مهم لأن المشكلة الأولى هي أننا لا نعرف بعضنا البعض، روسيا لا تعرف الكثير عن موريتانيا، والموريتانيون لا يعرفون الكثير عن روسيا".

وتابع: "أنا متأكد من أن روسيا قادرة على تقديم السلع التي سيرغب رجال الأعمال الموريتانيون بالتأكيد في شرائها".

وأضاف: "آمل أن يكون من الممكن تنظيم زيارة لبعثة رجال الأعمال الروس إلى موريتانيا".

يعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي" في قازان في 14 و19 مايو، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: نوفوستي