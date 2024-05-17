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أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية هي الأولى في 3 أسابيع

مال وأعمال

أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية هي الأولى في 3 أسابيع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مؤشرات على تحسن الطلب العالمي على الذهب الأسود، وتتجه الأسعار لتسجيل مكاسب أسبوعية هي الأولى في 3 أسابيع.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.50% إلى 79.63 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.65% إلى 83.81 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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