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تتضمن استثمارات بأكثر من مليار دولار.. "روس نانو" الروسية تبرم اتفاقيات مع شركات صينية

مال وأعمال

تتضمن استثمارات بأكثر من مليار دولار..
Sputnik
صورة من الأرشيف - شعار شركة التقنية الروسية "روس نانو"
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أبرمت شركة التقنية الروسية "روس نانو" اتفاقيتين مع شركتين صينيتين في مجالات حيوية كمعالجة النفايات الصناعية والتخلص منها وتطوير مشاريع لوجستية.

ووقعت "روس نانو"، وهي شركة روسية رائدة في مجال الاستثمار في الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا، الاتفاقيات على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.

وأبرمت الاتفاقية الأولى مع شركة هاربين، وتشمل إدخال منتجات وحلول تكنولوجية متقدمة صديقة للبيئة في روسيا والصين لمعالجة النفايات الصناعية والتخلص منها.

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وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشاريع لإدخال تقنيات معالجة الأخشاب ونفايات الأخشاب وتحويلها إلى فحم الكوك في روسيا مع إمكانية استخدام المنتجات النهائية المستقبلية في اقتصاد الصين ودول أخرى، ومن المقرر إطلاق أول مصنع من هذا النوع بطاقة 36 ألف طن سنويا في منطقة إيركوتسك الروسية في 2025.

والاتفاقية الثانية أبرمتها الشركة الروسية مع شركة Shanghai CAROAD Energy Technology Co، وتهدف إلى زيادة قدرات الشحن من خلال استخدام حلول الطاقة الهجينة في مجال النقل، ويقدر حجم الاستثمار في المشروع بنحو 1.2 مليار دولار.

المصدر: إنترفاس

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