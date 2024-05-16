"غازبروم ميديا" الروسية تبرم مع مجموعة الصين الإعلامية مذكرة تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

وقعت الشركة الروسية "غازبروم ميديا" ومجموعة الصين الإعلامية (CMG)، اليوم الخميس، مذكرة تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال المدير العام للشركة الروسية ألكسندر زهاروف إن "(غازبروم ميديا) تستخدم أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في عملها ومن خلال جمع الكفاءات والخبرات مع الجانب الصيني يمكن تحقيق نتائج جديدة ورائعة".

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وأشار المسؤول الروسي إلى أن أحد أهداف الوثيقة هو "العمل المشترك على تعزيز الابتكار التقني في مجال الإعلام".

من جهته قال نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، المدير العام لمؤسسة الإعلام الصينية شن هاي شيونغ إن الاتفاقية تم إبرامها تزامنا مع مرور العيد الوطني للحزب الشيوعي الصيني والذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا وعام الثقافة للدولتين.

وتم التوقيع في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 10 وثائق لتعزيز التعاون بين موسكو وبكين.

المصدر: RT