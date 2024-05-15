وفد روسي يجري مباحثات مع وفود عدد من الدول على هامش المنتدى العالمي لرواد الأعمال بالبحرين

عقدت رئيسة مجلس الأعمال الروسي - العربي تاتيانا غفيلافا مباحثات مع وفود عدد من الدول على هامش المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار في البحرين تحضيرا للمعرض الدولي "Arabia-EXPO"

وترأس غفيلافا كذلك وفد "جمعية سيدات الأعمال" الروسيات الذي يشارك في المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار.

وعقدت على هامش المنتدى عددا من الاجتماعات في إطار التحضير للمعرض الدولي الخامس "Arabia-EXPO" المقرر انعقاده في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر 2024 في سلطنة عمان.

إضافة إلى ذلك، عقدت رئيس المجلس اجتماعا مع رئيس مجلس أمناء منظمة المؤسسات المالية الإسلامية على هامش المنتدى.

كما أجرت مباحثات مثمرة مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة في مصر ودول شمال إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط.

ويهدف المنتدى العالمي للاستثمار الذي ينعقد تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي"، في العاصمة البحرينية المنامة إلى معالجة التحديات العالمية مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والسلام والعدالة، في سياق أهداف التنمية المستدامة.

ويعد الابتكار والنمو الاقتصادي من عوامل التمكين الحاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشارك في هذا الحدث كل عام حوالي 30 دولة، وهي جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى روسيا الاتحادية والصين وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

المصدر: RT