مسؤول إماراتي لـRT: منتدى قازان فرصة جيدة لتصدير منتجات الحلال الروسية إلى الإمارات

أكد نائب وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله أحمد آل صالح أن منتدى قازان فرصة جيدة لتعزيز العلاقات بين الشركات الروسية والإماراتية، وبدء تصدير المنتجات الحلال من روسيا إلى الإمارات.

وأشار نائب وزير الاقتصاد الإماراتي، لـRT خلال مشاركته في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" المنعقد في قازان هذه الأيام، إلى أن حجم المبادلات التجارية بين روسيا والإمارات يعكس نمو العلاقات الثنائية.

وقال المسؤول الإماراتي إن العديد من ممثلي الشركات الخاصة والحكومية من الإمارات يشاركون في منتدى قازان طامحين في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب نائب وزير الاقتصاد الإماراتي عن اهتمام بلاده في منتجات الحلال الروسية، وأكد أن المنتدى يعد فرصة مهمة لبدء تصدير هذه المنتجات من روسيا إلى الإمارات.

وانطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".

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كذلك يتم تنظيم معرض دولي لمنتجات الحلال، حيث تعرض شركات روسية منتجاتها التي تتوافق مع تعاليم وقواعد الشريعة الإسلامية.

المصدر: RT