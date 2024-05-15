وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الذهب الأسود

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام الجاري، ولفتت إلى انخفاض الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي وبطء التنمية العالمية في الربع الأول من العام.



وأفادت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، بأنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، وهو مستوى أقل بمقدار 140 ألف برميل كانت الوكالة قد توقعتها الشهر الماضي.

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وأشارت إلى أن التوقعات المنخفضة للعام 2024 ترجع إلى انخفاض النشاط الصناعي والشتاء المعتدل الأمر الذي يقلل الطلب على الوقود.

وفيما يتعلق بالعام المقبل 2025، زادت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب العالمي بنحو طفيف إلى 1.2 مليون برميل يوميا بعد أن كانت تتوقع في شهر مارس الماضي 1.1 مليون برميل يوميا.

المصدر: برايم