الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل في التخلف عن سداد القروض في 5 سنوات

أعلن نائب رئيس النظام الاحتياطي الفدرالي مايكل بار أن النظام المالي الأمريكي يشهد أعلى معدل في التخلف عن سداد القروض العقارية التجارية والقروض الاستهلاكية في البلاد منذ 5 سنوات.

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وقال بار: "يرتفع مستوى التخلف عن سداد القروض العقارية التجارية والاستهلاكية".

وأضاف أن مستوى التخلف عن سداد القروض العقارية التجارية وصل إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات، بالإضافة إلى ازدياد عدد حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان وقروض السيارات.

وذكر أن المصارف الأمريكية رفعت مستوى خسائرها المتوقعة من القروض المتأخرة، مؤكدا أنه يجب على النظام المالي الأمريكي أن يكون جاهزا لخسائر مقبلة ومواصلة إقراض الشركات والسكان رغم ذلك.

المصدر: نوفوستي