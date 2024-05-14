السعودية.. الكشف عن أبرز اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم

أعلنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها اعتمدت اشتراطات إعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية.

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​وفي بيان لها، أوضحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها اعتمدت اشتراطات إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، تُحدد الحد الأقصى للشراء والكميات المسموح بها للمسافرين القادمين إلى المملكة.

وبينت الهيئة أن اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب حددت أن يكون الحد الأعلى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم 3 آلاف ريال للمسافر الواحد، مع ضرورة أن يكون الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي، كما تضمنت الاشتراطات الحد الأقصى للكمية المسموح بها لشراء السجائر وهي 200 سيجارة للمسافر.

وأضافت الهيئة أنه امتدادا للتراخيص التي تمنحها لمشغلي الأسواق الحرة في صالات المغادرة، بدأت حاليا باستقبال طلبات ترخيص مشغلي الأسواق الحرة في صالات القدوم بالمنافذ الجمركية بعد قيام المشغلين باستكمال الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة في المنافذ بناء على ما نصت عليه قواعد وضوابط الأسواق الحرة.

وأشارت "الزكاة والضريبة والجمارك" إلى أن طلبات الترخيص تكون من خلال التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (x) (Zatca_Care@) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

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وبينت الهيئة أن اعتماد نموذج الإعفاء للرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة وإتاحة تقديم طلبات ترخيص تشغيلها في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية، يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة لمشغلي الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية في صالات القدوم والمغادرة، كما أضافت الهيئة أن الأسواق الحرة ستُسهم في إثراء تجربة المسافرين القادمين إلى المملكة من خلال إتاحة شراء المنتجات مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أصدرت في وقت سابق القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة بحسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.​

يأتي اعتماد #الزكاة_والضريبة_والجمارك لنموذج الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم بالمملكة، في إطار سعي الهيئة لتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة في المنافذ الجمركية لمشغلي الأسواق الحرة، ولإثراء تجربة المسافرين القادمين إلى المملكة. #زاتكاpic.twitter.com/7jAHCzOba4 — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 14, 2024

المصدر: RT