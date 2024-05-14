تربط بين 3 قارات.. شركة اتصال عربية توقع اتفاقية لأكبر عملية إنزال كابلات بحرية في عمان

وقعت "أُريدو عمان" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "أُريدو" القطرية اتفاقية لأكبر عملية إنزال للكابلات البحرية في سلطنة عمان حتى الآن.

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وتمتد الكابلات بطول 45 ألف كيلومتر، وبذلك تكون أكبر نظام في العالم، وستسهم بعد استكمالها في ربط أكثر من 3 مليارات نسمة في 33 دولة على امتداد 3 قارات، هي: إفريقيا، وآسيا، وأوروبا.

ويضم تحالف شركات نظام الكابل البحري "2Africa"، كلا من "Bayobab" و"center3" و"China Mobile International" و"Meta" و"Orange" و"المصرية للاتصالات"، ومجموعة "فودافون"، و"WIOCC".

وستقوم "Alcatel Submarine Networks" بتولي المهام المتعلقة بتصنيع وتركيب الكابل.

وتشمل قائمة البوابات المختارة لإنزال الكابلات البحرية كلا من صلالة، التي تبرز حاليا كمركز رئيسي جديد لإنزال الكابلات البحرية في الجزء الجنوبي من عمان، وبركاء في العاصمة العمانية مسقط.

وستقوم "أُريدو عمان" بتولي أعمال تطوير بنى تحتية جديدة كليا لإنزال نظام الكابل البحري في كل من بركاء وصلالة، مع تعهدها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة العقود المقبلة.

وستكون هذه البنية التحتية الجديدة مختلفة تماما عن أي بنى تحتية لنظام كابل بحري آخر يتم إنزاله في عمان، حيث ستضمن توافر قدرات اتصالات قوية، وإمكانية الوصول لجميع المشغلين في السلطنة.

المصدر: صحيفة أرقام