استقرار أسعار النفط بانتظار تقرير "أوبك"

استقرت أسعار النفط وسط ترقب الأسواق صدور تقرير منظمة "أوبك" حول توقعاتها لسوق الطاقة العالمية.

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.13% إلى 79.22 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.12% إلى 83.46 دولار للبرميل.

إقرأ المزيد

وفي تعاملات أمس، أنهت عقود الخام الأمريكي التداولات على ارتفاع نسبته 1.1% عند 79.12 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود "برنت" على زيادة نسبتها 0.7% عند 83.36 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ