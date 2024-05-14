 
مباشر

استقرار أسعار النفط بانتظار تقرير "أوبك"

مال وأعمال

استقرار أسعار النفط بانتظار تقرير
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xj78

استقرت أسعار النفط وسط ترقب الأسواق صدور تقرير منظمة "أوبك" حول توقعاتها لسوق الطاقة العالمية.

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.13% إلى 79.22 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.12% إلى 83.46 دولار للبرميل.

إقرأ المزيد
انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الطلب
انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الطلب

وفي تعاملات أمس، أنهت عقود الخام الأمريكي التداولات على ارتفاع نسبته 1.1% عند 79.12 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود "برنت" على زيادة نسبتها 0.7% عند 83.36 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا