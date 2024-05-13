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صحيفة: شركات أمريكية تتعرض لملاحقات قضائية بسبب التواطؤ في سوق النفط

مال وأعمال

صحيفة: شركات أمريكية تتعرض لملاحقات قضائية بسبب التواطؤ في سوق النفط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواجه شركات أمريكية كبيرة تنشط في قطاع النفط الصخري مجموعة من الدعاوى القضائية وسط اتهامات لها بالتآمر لخفض إنتاج النفط وزيادة أسعاره، حسب "فايننشال تايمز".

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن "عدد من الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة تواجه وجة من الدعاوى القضائية تزعم أنها تآمرت لخفض الإنتاج ورفع الأسعار".

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ومن الشركات التي تواجه ملاحقة قضائية شركات مثل "إكسون موبيل" و"أوكسيدنتال بتروليوم" و"دايموندباك إنيرغي"، وتقول الصحيفة إن الشركات تواجه ما لا يقل عن 10 دعاوى جماعية للتنسيق بهدف تقييد إنتاج النفط الصخري للتأثير على أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة.

المصدر: برايم

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