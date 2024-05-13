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بيانات رسمية تظهر نمو إيرادات الميزانية الروسية بنحو النصف

مال وأعمال

بيانات رسمية تظهر نمو إيرادات الميزانية الروسية بنحو النصف
Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشفت بيانات وزارة المالية الروسية عن نمو إيرادات الميزانية العامة في أول 4 أشهر من العام الجاري بنحو النصف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للتقديرات الأولية لوزارة المالية الروسية فإن عجر الميزانية الروسية للفترة من يناير حتى أبريل من هذا العام بلغ 1.484 تريليون روبل ما يعادل 0.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبلغ إجمالي إيرادات الميزانية الروسية في الفترة من يناير إلى أبريل من 2024 نحو 11.684 تريليون روبل (حوالي 127.8 مليار دولار بناء على سعر صرف اليوم) بزيادة نسبتها 50.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

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وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إيرادات الميزانية من النفط والغاز في الفترة المذكورة بنسبة 82.2% إلى 4.157 تريليون روبل، أما إيرادات الميزانية غير المرتبطة بالنفط والغاز فقد صعدت بنسبة 36.8% إلى 7.526 تريليون روبل.

ولفتت الوزارة الروسية إلى أن إيرادات الميزانية تظهر مؤشر نمو إيجابي وثابت، ما يؤكد أن الحكومة الروسية ستفي بجميع الالتزامات في ميزانية العام الجاري.

يشار إلى أن إيرادات الميزانية الروسية للعام الجاري من المخطط أن تكون عند 35.065 تريليون روبل أما النفقات فيتوقع أن تصل إلى 36.66 تريليون روبل.

(الدولار = 91.40 روبل)

المصدر: RT

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