ارتفاع الروبل وبورصة موسكو

صعدت العملة الروسية أمام عملات رئيسية وعلى رأسها الدولار واليورو، في تعاملات اليوم الاثنين، كما ارتفع مؤشرا بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 45 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.80 روبل، في حين تراجع سعر صرف اليورو بواقع 52 كوبيكا إلى 98.98 روبل.

كما تراجع اليوان الصيني بواقع 5 كوبيكات إلى 12.64 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

وفي سوق الأسهم، صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.43% إلى 3464.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.98% إلى 1189.48 نقطة.

المصدر: RT