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انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الطلب

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الطلب
Globallookpress
صورة من الأرشيف - ناقلة نفط
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انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين وسط مخاوف الأسواق من تراجع الطلب على الوقود والذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.13% إلى 78.16 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.18% إلى 82.64 دولار للبرميل.

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ويوم الجمعة الماضي أنهت أسعار النفط التداولات على انخفاض، وسجل خام "برنت" تراجعا بنسبة 1.3% والخام الأمريكي بنسبة 1.25%.

المصدر: RT + بلومبرغ

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