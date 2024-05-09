"أعلى رقم وصلنا إليه".. وزيرة تركية تكشف عن حجم التجارة مع الجزائر

صرحت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، بأن حجم التجارة بين بلادها والجزائر بلغ العام الماضي 6.3 مليارات دولار.

وقالت ماهينور أوزدمير غوكطاش في كلمة بالجلسة الختامية للاجتماع الثاني عشر للجنة الاقتصادية التركية الجزائرية المشتركة التي عقدت في الوزارة بمشاركة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب يوم الأربعاء، إنه "أعلى رقم وصلنا إليه".

وأضافت أن تركيا تتمتع بعلاقات قوية مع الجزائر وأن إمكانات التعاون الذي سيتم إنشاؤه بين البلدين في كافة المجالات وخاصة التجارية والاقتصادية، مرتفعة للغاية.

وأشارت الوزيرة التركية إلى أنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين.

وأردفت قائلة: "بحلول نهاية عام 2023 بلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر 6.3 مليارات دولار".

وصرحت بأن "هذا الرقم هو أعلى مستوى وصلنا إليه حتى الآن، يسعدنا للغاية أن نرى استمرار الارتفاع في الربع الأول من عام 2024".

وأعربت غوكطاش عن اعتقادها بإمكانية وصول البلدين بسهولة إلى حجم التجارة الثنائية المستهدف البالغ 10 مليارات دولار الذي حدده الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

المصدر: الأناضول