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الإمارات.. اكتشاف حقل غاز جديد

مال وأعمال

الإمارات.. اكتشاف حقل غاز جديد
وام
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أعلن مجلس النفط بحكومة الشارقة في الإمارات عن اكتشاف جديد للغاز في حقل "هديبة" الواقع إلى الشمال من حقل الصجعة بالشارقة و"بكميات اقتصادية مبشرة".

وتم اكتشاف الحقل الجديد بعد أن قامت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك)، بحفر بئر في الأشهر الماضية، وسيتم اختبار البئر في الفترة القادمة، لتأكيد الكميات والاحتياطي المحتمل من الحقل لتطويره.

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يذكر أن حقل "هديبة" هو خامس حقل بري في الشارقة ليضاف إلى حقول "الصجعة وكهيف وحقل محاني ومويعيد(حول إلى حقل تخزين للغاز).

المصدر: وام

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