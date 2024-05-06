الروبل الروسي يصعد أمام العملات الرئيسية

ارتفعت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية في تعاملات اليوم الاثنين، كما صعد مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالدولار RTS.

وبحلول الساعة 14:25 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 55 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.06 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 55 كوبيكا أيضا إلى 98.22 روبل.

في حين انخفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8 كوبيكات إلى 12.61 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.47% إلى 1190.24 نقطة، خلافا لمؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX الذي تراجع بنحو طفيف بنسبة 0.09% إلى 3439.2 نقطة.

المصدر: RT