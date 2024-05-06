روسيا.. بيانات عن نشاط قطاع الخدمات

سجل مؤشر مديري المشتريات PMI بقطاع الخدمات الروسي في شهر أبريل الماضي قراءة عند 50.5 نقطة من 51.4 نقطة في مارس الماضي.

وجاء ذلك بحسب تقرير نشرته اليوم الاثنين وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال".

وتشير قيمة المؤشر فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط التجاري، وأقل من هذا المستوى يشير إلى انخفاض.

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ومؤشر مديري المشتريات (PMI) هو مؤشر اقتصادي يتكون من تقارير واستطلاعات شهرية مأخوذة من قبل الشركات التابعة للقطاع الخاص حيث يستطلع المؤشر مدراء المنتجات، وهم الأفراد الذين يشترون المواد اللازمة لشركة ما لتصنيع منتجاتها، وهو مؤشر للاتجاه السائد للاتجاهات الاقتصادية في قطاعي الصناعة والخدمات.

المصدر: برايم