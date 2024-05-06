 
مباشر
عاجل
بوتين يوجه ببدء الاستعدادات لإجراء تدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhhm

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، مع انحسار الأمل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق الناز في غزة بعد محادثات القاهرة.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.73% إلى 78.68 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.70% إلى 83.54 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

إقرأ المزيد
مسؤول إسرائيلي: تصريحات نتنياهو دفعت
مسؤول إسرائيلي: تصريحات نتنياهو دفعت "حماس" إلى تشديد موقفها في المفاوضات

كذلك لقيت الأسعار دعما من توقعات بارتفاع الطلب على الخام، وذلك بعدما رفعت شركة "أرامكو" السعودية أسعارها للعملاء في آسيا.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا