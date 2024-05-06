ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، مع انحسار الأمل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق الناز في غزة بعد محادثات القاهرة.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.73% إلى 78.68 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.70% إلى 83.54 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

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كذلك لقيت الأسعار دعما من توقعات بارتفاع الطلب على الخام، وذلك بعدما رفعت شركة "أرامكو" السعودية أسعارها للعملاء في آسيا.

المصدر: RT + بلومبرغ