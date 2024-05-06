ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
Globallookpress
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صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، مع انحسار الأمل من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق الناز في غزة بعد محادثات القاهرة.
وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.73% إلى 78.68 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.70% إلى 83.54 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
كذلك لقيت الأسعار دعما من توقعات بارتفاع الطلب على الخام، وذلك بعدما رفعت شركة "أرامكو" السعودية أسعارها للعملاء في آسيا.
المصدر: RT + بلومبرغ