الزراعة المصرية تستعد لطرح أضاحي العيد وتكشف عن نسبة التخفيض غير المتوقعة بالأسعار

كشفت وزارة الزراعة في مصر، موعد طرح الأضاحي بمنافذ الوزارة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، مؤكدة أنها "ذات جودة عالية وسعرها مختلف عن السوق".

وأوضح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسؤول منافذ الوزارة، سعيد صالح في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن "الوزارة تستعد لطرح أضاحي عيد الأضحى المبارك بعد 15 يوما بتخفيضات كبرى تصل إلى 30% عن أسعار السوق".

وقال إن "الوزارة ستعلن في وقت لاحق عن مواعيد الحجز وطرق حجز الأضاحي، حيث سيتم بيع الأضاحي بعد أيام، وهي رؤوس مواشي بلدي تمت تربيتها في المزارع التابعة للوزارة، وهي ذات جودة عالية، وسعرها مخفض لأن البيع يتم في منافذ الوزارة دون حلقات وسيطة".

وأضاف صالح، أن "منافذ الوزارة لا تزال تبيع الكحك ومنتجات عيد الفطر حتى هذه اللحظة، بسبب الإقبال الكبير عليها، كما يتم بيع الفسيخ والرنجة بتخفيضات تصل إلى 30% والإقبال عليه مرتفع".

وحول إيرادات الوزارة من المنافذ، أكد مستشار الوزير أن "منافذ الوزارة حققت إيرادات مرتفعة الموسم الحالي، ولقت تعليقات إيجابية من المواطنين".

المصدر: "القاهرة 24"