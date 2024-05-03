مصر تعلن عن ميزانها التجاري الشهري

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، والتي كشفت عن عجز كبير في الميزان التجاري.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري 2.73 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، مقابل 2.71 مليار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0.7%.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 4.7% حيـث بلغـت 3.36 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، مقابل 3.52 مليار لنفس الشهر مـن العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أسمدة بنسبة 46.0%، بترول خام بنسبة 2.1 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 83.2%، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبه 18.7%).

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 19.2%، ملابس جاهزة بنسبة 17.4 %، منتجات بترول بنسبة 25.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.4% حيث بلغت 6.08 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024 مقابل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.0%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 14.6%، فول صويا بنسبة 18.7%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبــة 3.1%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 21.2%، مواد أولية من حديد آو صلب بنسبة 45.6%، قمح بنسبة 56.8%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.0%).

المصدر: "RT"