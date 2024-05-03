أسعار الذهب تتجه نحو تكبد خسارة للأسبوع الثاني على التوالي

جرى تداول العقود الآجلة للذهب، اليوم الجمعة، في حدود 2309 دولارات للأونصة، وتتجه أسعار المعدن نحو تكبد خسارة للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 12:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بواقع 50 سنتا إلى 2309.10 دولار للأونصة، في حين انخفضت العقود الفورية بواقع 1.86 دولار إلى 2301.97 دولار للأونصة.

وترى الأسواق من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركوي الأمريكي) سيستغرق وقتا أطول لخفض أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق اليوم صدور التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المعلومات حول آفاق السياسة النقدية في أمريكا.

المصدر: RT + بلومبرغ