شركة "غازبروم" الروسية تعلن عن تراجع إيراداتها

أعلنت شركة الطاقة "غازبروم" عن أول خسارة سنوية لها في 25 عاما منذ العام 1999، وسط تراجع إيرادات الشركة الروسية.

وسجلت شركة "غازبروم" الروسية خسارة صافية في العام الماضي 2023 بلغت 629 مليار روبل (6.7 مليار دولار) في العام 2023، وجاء ذلك بعد تسجيل الشركة أرباحا قدرها 13.2 مليار دولار في العام 2022.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة الروسية إلى 92 مليار دولار في العام 2023 من 126 مليار دولار تم تسجيلها في العام 2022.

وبحسب تقرير الشركة المالي، انخفضت إيرادات مبيعات الغاز بنسبة 40% إلى 47.4 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات أعمال النفط بنسبة 4% إلى 38 مليار دولار، كما صعدت المبيعات من أعمال مرافق الطاقة بنحو 9% إلى 6.6 مليار دولار.

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وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أسواقها التقليدية في الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتخريب أنابيب "السيل الشمالي"، التي كانت في السابق مسارا رئيسيا لصادرات الغاز من روسيا إلى أوروبا.

وفي ظل ذلك أعادت شركة "غازبروم" توجيه صادراتها نحو آسيا، وظهرت الصين بصفتها واحدة من أكبر المشترين للوقود الأزرق الروسي، ومن المتوقع أن يصل حجم إمدادات الغاز الروسي إلى الصين إلى 100 مليار متر مكعب سنويا مع عمل خط أنابيب "قوة سيبيريا" بكامل طاقته، وعند حدوث ذلك ستأخذ الصين مكانة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بشراء الغاز الروسي.

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة الروسية أليكسي ميللر أن "غازبروم" ستعزز تعاونها مع دول آسيا الوسطى كجزء من استراتيجية لاستبدال السوق الأوروبية.

المصدر: تاس + نوفوستي