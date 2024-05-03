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صعود أسعار النفط في ظل حالة من عدم اليقين حول الطلب

مال وأعمال

صعود أسعار النفط في ظل حالة من عدم اليقين حول الطلب
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل حالة من عدم اليقين في الأسواق بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي والطلب العالمي على النفط الخام.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.23% إلى 79.13 دولار للبرميل.

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فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.23% أيضا إلى 83.86 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

ورغم صعود أسعار النفط في تعاملات اليوم إلا أن أسعار الذهب الأسود تتجه نحو تسجيل خسارة بنحو 6%.

المصدر: RT + بلومبرغ

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