صعود أسعار النفط في ظل حالة من عدم اليقين حول الطلب

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل حالة من عدم اليقين في الأسواق بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي والطلب العالمي على النفط الخام.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.23% إلى 79.13 دولار للبرميل.

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فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.23% أيضا إلى 83.86 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

ورغم صعود أسعار النفط في تعاملات اليوم إلا أن أسعار الذهب الأسود تتجه نحو تسجيل خسارة بنحو 6%.

المصدر: RT + بلومبرغ